İsrail'in Washington Büyükelçisi'nden yeni saldırı tehdidi: Bu sefer olmadıysa gelecek sefer

İsrail, ABD gözetiminde Orta Doğu'da 'mafya devlet' rolünü oynamaya devam ediyor.

İsrail ordusu, Katar'da Hamas'ın Gazze müzakerelerini yürüten yöneticilerine suikast düzenledi.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, saldırıda Hamas'ın Gazze Lideri Halil el-Hayya’nın oğlu da dahil olmak üzere 5 üyenin hayatını kaybettiği aktarırken yöneticilerin yaralı kurtulduğu, Hamas heyetine yönelik suikast girişiminin "başarısız" olduğu belirtildi.

ABD BÜYÜLELÇİSİNDEN AÇIKLAMA

İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, Fox News'te katıldığı yayında, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Katar'a yönelik saldırı nedeniyle bazı ülkelerden gelen kınama ve eleştirilerin sorulması üzerine Leiter, Tel Aviv'in "bu eleştirileri aşacağını" savundu.

"BU SEFER OLMADIYA GELECEK SEFER"

Fox News sunucusunun "Doha'daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırıda hedeflerine ulaşıp ulaşmadıklarını" sorması üzerine Leiter, "bu sefer olmadıysa gelecek seferde Hamas liderlerini öldüreceklerini" söyleyerek yeni saldırı tehdidinde bulundu.