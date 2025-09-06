İsrailli albaydan Türkiye itirafı: Onlarla savaşmaya hazır değiliz

Türkiye ile İsrail arasında olası bir savaş ihtimali, İsrail medyasında en çok tartışılan konular arasında yer alıyor. İngilizce yayın yapan Kudüs merkezli TV7 kanalı da bu olasılığı gündeme taşıdı.

İsrail’de emekli Albay ve Kudüs Strateji ve Güvenlik Enstitüsü Direktörü Eran Lerman, Türkiye ile olası askeri gerilime ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Lerman, İsrail ordusunun Türk Silahlı Kuvvetleri ile karşı karşıya gelmeye hazır olmadığını belirterek, bu ihtimalden kaçınmak için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

"İSRAİL ORDUSU, TÜRK ORDUSUNUN BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR GÜÇLE SAVAŞA KESİNLİKLE HAZIR DEĞİL"

Lerman şöyle dedi:

“İsrail ordusu, NATO’nun ikinci büyük ordusu olan Türk ordusunun büyüklüğünde bir güçle savaşa kesinlikle hazır değil. Umarım asla bu noktaya gelmeyiz. Donanma konusunda bizim sınırlı ama cesur yeteneklerimiz Türk donanmasıyla kıyaslanamaz. Hava kuvvetlerinde bazı üstünlük noktalarımız olabilir. Türkler, Ruslarla olan karmaşık hava savunma ilişkileri nedeniyle F-35’lerden mahrum bırakıldı. Ancak kara kuvvetleri elbette muazzam ve bu nedenle asla doğrudan çatışmaya girmemeyi ummalıyız. Türk ordusunun kurumsal olarak İsrail’e karşı kendini sınamaya istekli olduğunu sanmıyorum, aynı şekilde bu İsrail için de geçerli. Dolayısıyla, eğer bir gün çatışmalı bir ilişki yaşanacaksa, bu daha çok Suriye’de vekillerimizin vekillerini, sınırlı da olsa doğrudan müdahaleyle alt etmesi şeklinde olacaktır. Türklerin Libya’da bu oyunu oynadığını gördük. Olası senaryo da bu yönde gelişebilir.”

"TÜRKİYE'NİN İHA’LARI EN İYİLER ARASINDA YER ALIYOR"

Türkiye’nin gelişmiş askeri sanayisine dikkat çeken Lerman, “İHA’ları en iyiler arasında yer alıyor. Bayraktarlar, Hafter’in doğudan gelen saldırılarına karşı Libya’nın doğusunda ve batısında rejimin ayakta kalabilmesine önemli katkı sağladı” dedi.

"TÜRK ORDUSUYLA KARŞI KARŞIYA GELMEMEYİ DİLİYORUZ"

2015 yılına kadar İsrail Başbakanlık danışmanı olarak görev yapan Lerman, “Türk ordusuyla karşı karşıya gelmemeyi diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Lerman, “Dolayısıyla Azeriler aracılığıyla, Amerikan baskısıyla ve bölgedeki bazı dostlarımızın Türkiye için ekonomik sonuçlarının göstergesiyle elimizden gelen her türlü çabayı sarf etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu tür bir sınava girmekten kaçınmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız” diyerek sözlerini tamamladı.