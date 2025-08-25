İsrailli aşırı sağcı bakandan tepki çeken Mescid-i Aksa açıklaması

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, tepki çeken bir açıklamaya imza attı...

Dün Batı Kudüs’teki Uluslararası Kongre Merkezi’nde, bir hahamın ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen konferansta konuşan Smotrich'in açıklamaları, İsrail’in "Walla" haber sitesinde yer aldı.

"SANA PARA VERECEĞİM, SEN DE TAPINAĞI İNŞA EDECEKSİN"

Haberde, Kudüs Belediye Başkanı Lion’un salonda izleyiciler arasında bulunduğu sırada Smotrich’in, binlerce kişinin önünde gülümseyerek ona, “Sana para vereceğim, sen de tapınağı inşa edeceksin.” dediği aktarıldı.

Kudüs Belediye Başkanı Lion, Smotrich’in sözlerine karşılık, “Sen Kudüs’ün sahip olduğu en iyi Maliye Bakanısın.” yanıtını verdi.

Smotrich’in bu sözlerinin, Mescid-i Aksa’ya atıfta bulunarak Harem-i Şerif’e dair İsrail politikasında “gerçek bir değişimin” tartışıldığı dönemde geldiği vurgulandı.

BEN-GVİR VE BAZI BAKANLARIN PROSEDÜRLERİ İHLAL EDEREK HAREM-İ ŞERİF'E GİRİP DUA VE SECDE ETTİKLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Haberde ayrıca İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve bazı bakanların, prosedürleri ihlal ederek Harem-i Şerif’e girip dua ve secde ettikleri, İsrail Başbakanlığının ise mevcut statükoda herhangi bir değişiklik olmadığını teyit ettiği ifade edildi.

Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich, Filistinlilere ve İsrail vatandaşı Filistinlilere yönelik düşmanca açıklamaları, İsrail’in Gazze’deki soykırımına verdiği destek ve işgal politikalarındaki ısrarıyla tanınıyor.

MESCİD-İ AKSA YERİNE SÖZDE SÜLEYMAN TAPINAĞI'NIN YENİDEN İNŞA EDİLMESİ ÇAĞRISI

Tel Aviv yönetimi, 2003’ten bu yana fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemesine izin veriyor. Bu baskınların artmasıyla Mescid-i Aksa yerine sözde Süleyman Tapınağı’nın yeniden inşa edilmesi çağrıları da yoğunlaştı.

Filistinliler ise İsrail’in Mescid-i Aksa dahil olmak üzere işgal altındaki Doğu Kudüs’ü Yahudileştirme ve Arap-İslam kimliğini yok etme suçlarını artırdığını belirtiyor.

Uluslararası kararlara dayanarak 1967 işgalini ve 1980’deki ilhakı tanımayan Filistinliler, Doğu Kudüs’ü gelecekteki devletlerinin başkenti olarak görüyor.