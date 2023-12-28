İsrailli askerden akılalmaz sözler! Öldürecek bebek arıyoruz... Sosyal medyaya düşen görüntülerde bir İsrail askeri, öldürmek için bebek aradıklarını söyledi. Askerin bu cümleleri gülerek anlattığı anlar tepkilerin odağına oturdu.

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ensonhaber.com

İsrail’in Gazze’deki soykırım değeri taşıyan saldırıları hız kesmiyor.

7 Ekim günü başlayan facia, insani bir drama dönüştü.

Bölge adeta yerle bir olurken, bu güne kadar can verenlerin sayısı ise 21 bine dayandı.

Bu saygının büyük bir oranı ise çocuklardan oluşuyor…

Sivil, kadın, çocuk dinlemeden Gazze’yi bombalayan İsrail, ateşkesi ise reddediyor.

Savaş sürecinde sosyal medyaya kan donduran görüntüler de düştü.

İsrailli askerden akılalmaz cümleler

O görüntülere eklenen bir olay ise pes dedirten cinsten.

Bölgede zulüm üzerine zulüm gerçekleştiren İsrail askerlerinden biri, paylaşılan videosunda bebekleri hedef aldı.

"Öldürmek için bebek arıyoruz"

Olayı gülerek anlatan İsrail askeri, şu cümleleri kullandı;