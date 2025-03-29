İsrailli askerler Gazze'de çatışmalara dönmeyi reddediyor

AA & Ensonhaber

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bini aştı.

19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi 18 Mart sabahı bozan İsrail ordusu şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

ASKERLER SAVAŞA DÖNMEK İSTEMİYOR

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre İsrail'de çok sayıda yedek asker çatışmalara dönmeyi reddediyor.

Ordunun tıbbi biriminde yarbay rütbesindeki ve altındaki çok sayıdaki yedek asker ve subayın Gazze'deki savaşa geri dönmeyi reddettiği kaydedildi.

Söz konusu askerler İsrail'in Gazze'de ateşkesi bozarak saldırılara yeniden başlatmasına karşı tutumlarını yansıtan bir mektup yayınladı.

ATEŞKESTE İKİNCİ AŞAMAYA GEÇME ÇAĞRISI

Askerler İsrail yönetimine Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasına geçme çağrısında bulunurken uluslararası hukuku ihlal ederek toprakların ele geçirilmesini ve buralara yerleşilmesini reddettiklerini açıkladı.

Savaşın mantıksız bir şekilde uzun sürmesini eleştiren askerler her iki taraftaki sivillere ve sosyal dokuya zarar veren savaşın İsrail devletinin geleceğini tehlikeye attığını kaydetti.

Askerlerin bu tutumu İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze'ye saldırıları yeniden başlatmasına ilişkin bir protesto olarak değerlendirildi.