İsrailli bakan, Filistinlilerin Gazze’den sürüldüğünü gösteren yapay zeka videosu paylaştı

İsrail İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Bakanı Gila Gamliel, sosyal medya hesabı üzerinden küstah bir paylaşıma imza attı.

Gamliel, yapay zeka tarafından oluşturulan Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden sürüldüğü bir video paylaştı, "Gazze gelecekte böyle görünecek. Gazzelilerin gönüllü göçü sadece Trump ve Netanyahu ile mümkün. Ya biz ya onlar" ifadelerini kullandı.

GAZZE'DE TRUMP TOWER

Videoda Gazze'de bir Trump Tower inşa edildiği ve kıyı şeridinde gökdelenlerin yükseldiği görüldü.

Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu, Gazze sahilinde yürüyor.