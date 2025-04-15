İsrailli bakana öz kızından tecavüz suçlaması

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İsrail Yerleşimler ve Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strock’un kızı Shoshana Strock, annesi, babası ve erkek kardeşini cinsel istismarla suçlayarak ülkeyi sarsan bir skandalı ortaya çıkardı.

AİLE BOYU İSTİSMAR İDDİASI

Shoshana Strock, 13 Nisan 2025’ten kısa bir süre önce sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoyla ailesine ağır suçlamalar yöneltti.

İtalya’da yaşadığı belirtilen Shoshana, videoda, “Annem Orit Strock, babam ve erkek kardeşim bana cinsel saldırıda bulundu.” dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ayrıca, küçük erkek kardeşlerinin de fiziksel tacize maruz kaldığını iddia ederek bu suçlamaları polise taşıdığını belirtti.

Shoshana’nın polis birimlerine başvurarak annesi, babası ve bir erkek kardeşi hakkında cinsel istismar şikayetinde bulunduğu doğrulandı.

Şikayetin ardından resmi soruşturma başlatıldı, ancak detaylar gizli tutuluyor.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

İsrail makamları, soruşturma dosyasına hızla yayın yasağı getirdi. Bu yasak, yerel ve uluslararası medyanın olayın ayrıntılarını aktarmasını engelliyor. The Times of Israel, haberi “Kamuya mal olmuş üst düzey bir kadının kızı ebeveynlerini cinsel istismarla suçladı; dava hakkında yayın yasağı kararı” başlığıyla sınırlı şekilde duyurdu.

Yasağın, yabancı basının da konuyu derinlemesine işlemesini veya alıntı yapmasını kısıtladığı belirtiliyor.