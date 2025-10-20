İsrailli bakanın Türkiye korkusu: Gazze'de Türk görmek istemiyorum

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye’nin Gazze’de üstlendiği arabuluculuk rolü ve uluslararası alanda kazandığı diplomatik saygınlık, İsrail’de rahatsızlık yaratmayı sürdürüyor.

İsrail’in Maariv gazetesinde yer alan habere göre, Tel Aviv yönetimi Türkiye ve Katar’ın Gazze içindeki çalışmalarda yer almaması konusunda ısrar ediyor.

GAZZE’DEKİ ATEŞKESİN GELECEĞİ MASADA

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Yardımcısı JD Vance ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, tam da "Ateşkes çökecek mi?" tartışmaları sırasında pazartesi İsrail'i ziyaret edeceği belirtildi.

ABD'li yetkililerin Gazze'deki süreci gergin ama bir denge içinde istikrarlı tutacak mekanizma kurulmasını ve yangını söndürmeyi amaçladığı kaydedildi.

"GAZZE'DE TÜRK GÖRMEK İSTEMİYORUM"

Türkiye'nin dahlinden rahatsızlığını açıkça dile getiren İsrail Yahudi Yerleşim Bakanı Orit Struck, "Gazze'de traktörde de cipte de tekerlekli araçlarda da Türk görmek istemiyorum." ifadesini kullandı.

ABD heyetinin, ziyaretteki asıl amacının ise anlaşmanın bir sonraki aşamasına geçiş için "Gazze'de açık bir yetki ve bölgesel destekle faaliyet gösterecek çok uluslu bir gücün kurulmasını teşvik etmek" olduğu, ikinci aşamada Gazze'de hangi güçlerin olacağını tartışacakları aktarıldı.

TEL AVİV, TÜRKİYE'NİN GAZZE'DEKİ VARLIĞINDAN RAHATSIZ

İsrail'in bu çok uluslu güçte Türkiye ve Katar'ın yer alması fikrinden son derece rahatsız olduğu ve buna şiddetle karşı çıktığı ifade edildi.

İsrailli aşırı sağcı bakanlar "ABD planının başarısızlığına" vurgu yaparak "savaşa geri dönülmesi" çağrısında bulunurken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'lilere istikrar ve koordinasyon taahhüdünde bulunup aşırı sağcı koalisyon ortaklarına "Hamas'ın anlaşmaya uymaması durumunda karşılık vereceklerini" söyleyerek ikili oynadığına dikkat çekildi.

ABD'li yetkililerin bu ikili oyunun farkında olduğu ve bu kez dinlemek için değil sonuca ulaşmak için geldikleri yorumunda bulunuldu.