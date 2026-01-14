ABD Sağlık Bakanı: Dr. Mehmet Öz, Trump'ın testosteron seviyelerine baktı

- ABD Sağlık Bakanı RFK Jr., Dr. Mehmet Öz'ün Donald Trump'ın sağlık kayıtlarını incelediğini açıkladı.
- Öz, Trump'ın testosteron seviyelerinin 70 yaşından büyük birinde gördüğü en yüksek seviyeler olduğunu belirtti.
- Kennedy, bu açıklamanın Trump'ı memnun edeceğine inandığını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumu halk tarafından sık sık konuşuluyor.
ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy (RFK) Jr., katıldığı danışman Katie Miller'a ait podcast'te Başkan Trump'ın sağlığından bahsetti.
Kennedy'nin, Medicare ve Medicaid Hizmetleri Direktörü Dr. Mehmet Öz ve Donald Trump hakkındaki sözleri dikkat çekti.
MEHMET ÖZ, TRUMP'IN SAĞLIK KAYITLARINI İNCELEDİ
Başkan Donald Trump'ın sağlığının "inanılmaz" olduğunu dile getiren RFK Jr., Trump'ın sağlık kayıtlarının Dr. Mehmet Öz tarafından incelendiğini belirtti.
TESTOSTERON SEVİYELERİ ÇOK YÜKSEK
RFK Jr., Donald Trump'ın testosteron seviyelerinin Dr. Öz'ün, 70 yaşının üzerindeki birinde gördüğü en yüksek seviyeler olduğunu söylediğini ifade etti.
"BAŞKAN MUTLULUK DUYACAK"
Kennedy'nin "Başkanın bunu açıklamamdan mutluluk duyacağını biliyorum." sözleri, podcast'in sunucusu Miller'ı güldürdü.