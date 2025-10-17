İsrailli emekli generalden 'Kudüs Savaşı' savaşı açıklaması: Karşımızda Türkiye olacak

İsrailli emekli general Gershon Hacohen, İsrail merkezli Channel 7 televizyonuna yaptığı açıklamada, Orta Doğu’da yeni bir güvenlik döneminin başladığını belirterek bu süreci “Kudüs Savaşı” olarak nitelendirdi.

"TÜRKİYE, KUDÜS VE BATI ŞERİA’DA STRATEJİK DENGEYİ ETKİLİYOR"

Hacohen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğu Kudüs konusundaki kararlı tutumuna işaret ederek, "Onlar için Şam, aslında Kudüs'e giden bir basamak" dedi.

İsrailli generale göre Ankara'nın bölgedeki etkisi, İsrail'in güvenlik stratejilerini doğrudan değiştiriyor. Hacohen, Türkiye'nin yalnızca Suriye'de değil, Kudüs ve Batı Şeria hattında da stratejik dengeyi etkilediğini savundu. Ankara'nın askeri ve diplomatik hamlelerinin, bölgedeki "oyun kurucu güç" konumunu pekiştirdiğini belirtti.

"ABD'NİN POLİTİKASI TÜRKİYE'Yİ GÜÇLENDİRDİ"

Suriye'deki dengelere değinen ve dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının Türkiye'nin bölgesel etkisini artırdığını belirten Hacohen, "Trump, Suriye sahasını Erdoğan'a bırakıyor ve bu durum Ankara'nın bölgesel kontrolünü güçlendiriyor" şeklinde konuştu.

Hacohen'e göre, ABD'nin bu yaklaşımı Türkiye'nin jeopolitik gücünü genişletirken, İsrail açısından da güvenlik denklemini karmaşık hale getirdi.

"DÜZENİN MERKEZİNDE KUDÜS VAR"

Emekli general, Orta Doğu'daki yeni jeopolitik denklemin merkezinde Kudüs'ün yer aldığını belirterek Türkiye'nin artık bu sürecin başrolünde olduğunu dile getirdi.

Hacohen, Filistin Devleti kurulmasına yönelik uluslararası girişimlerin de İsrail açısından stratejik risk oluşturduğunu savundu.

"BU BİR GÜVENLİK MÜCADELESİ"

Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerinin artırılmasının sadece demografik değil, güvenlik temelli bir adım olduğunu belirten Hacohen, "Bu bir nüfus politikası değil, bir varlık ve güvenlik mücadelesidir" dedi.

Yahudi yerleşimlerinin hızlı konut projeleri ve ekonomik teşviklerle güçlendirilmesi gerektiğini savunan general, bu adımların "Türkiye'nin bölgesel planlarına karşı stratejik derinlik yaratacağını" ileri sürdü.

"TÜRKİYE AKDENİZ'DE GÜCÜNÜ ARTIRIYOR"

Hacohen, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki askeri ve diplomatik varlığına da dikkat çekti.

Türk donanmasının Mısır ile iş birliği içinde hareket ettiğini ve Libya'da etkin bir deniz gücü kurduğunu söyleyen Hacohen, İsrail'in deniz güvenliği stratejilerini yeniden değerlendirmesi gerektiğini belirterek "Türkiye'nin bölgedeki hamleleri akıllıca ve stratejik olarak hesaplanmış yöntemlerle yürütülüyor. Bu nedenle İsrail açısından tespiti zor. Savaşın tanımı net olursa hazırlık kolay olur; belirsizlik ise müdahaleyi zorlaştırıyor" dedi.

"ANKARA BÖLGESEL EZBERLERİ BOZUYOR"

Uzmanlar, Hacohen'in açıklamalarının Ankara'nın bölgedeki artan etkinliğinin İsrail cephesinde yarattığı endişeyi gözler önüne serdiğini belirtiyor.

Türkiye'nin son yıllarda yürüttüğü aktif diplomasi ve askeri hamlelerin, yalnızca Gazze değil Kudüs ekseninde de dengeleri değiştirdiği değerlendiriliyor.

Hacohen'in "Kudüs Savaşı" çıkışı, Orta Doğu'da şekillenen yeni güç denkleminde Türkiye'nin rolünün artık görmezden gelinemeyeceğini bir kez daha ortaya koydu.