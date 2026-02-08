İsrailli emekli Tümgeneral Brik'ten 'İsrail yıkılacak' uyarısı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Filistin topraklarındaki yıllar süren işgali ve Gazze Şeridi'ndeki saldırıları nedeniyle tepkilerin odağı olan İsrail için ilginç bir iddia ortaya atıldı.

İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, İsrail'de yayımlanan Maariv gazetesi için "İsrail yıkıma doğru gidiyor ve onu kurtarmanın tek bir yolu var" başlığıyla bir makale kaleme aldı.

"BU NEFRET DEVLETİ MAHVEDİYOR"

Makelede, geleceğe dair düşündüğünde kendisini "İsrail Devleti 100 yılı aşabilecek mi?" sorusunu sorarken bulduğunu aktaran Brik, şunları kaydetti:

"On yıllar boyunca İsrail, içeriden parçalanmış bir devlete dönüştü; kesimler arasında, sağ-sol arasında, Yahudiler ile Araplar arasında derin bir nefret var. Bu, devletin her parçasına nüfuz ediyor ve mahvediyor."

"NETANYAHU SİYASI ÇIKARLARINI KAMU YARARINA TERCİH EDİYOR"

Brik, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya işaret ederek, "ülkede kendi siyasi bekasını kamu yararına tercih eden bir yönetim bulunduğunu" belirtti.

Emekli Tümgeneral, bu yönetimi "kısa vadeli düşünen ve yolunu kaybetmiş" şeklinde nitelendirdi.

"İSRAİL, TİKSİNTİ VE NEFRET UYANDIRAN BİR DEVLET HALİNE GELDİ"

İsrail'in dışarıdaki imajına da değinen Brik, "İsrail'in son yıllarda dünya nezdinde tiksinti ve nefret uyandıran bir devlet haline geldiğini; bu nedenle çok sayıda vatandaşının başka ülkelere göç etmeyi seçtiğini" aktardı.

Brik, İsrail'in direnç gösterme ve ayakta kalma kapasitesinin, güvenlik, ekonomi, eğitim, sağlık, altyapı ve bilim dahil tüm alanlarda giderek zayıfladığı değerlendirmesinde bulundu.

İSRAİL'E UYARI

İsrail'in içinde bulunduğu çıkmazdan kurtulması için genç bir kuşağın yönetimi devralarak ülkeyi güvenli bir limana taşıması gerektiğini kaydeden Brik, Tel Aviv'in kuzeyde (Lübnan ve Suriye) ve güneyde (Gazze Şeridi) güvenliğin yeniden sağlanmasından uluslararası ilişkilerin yeniden inşasına kadar karşı karşıya olduğu zorlukların ancak "önlerinde daha uzun yılları olanların sahip olabileceği bir enerji gerektirdiğini" vurguladı.

Brik, İsrail'in 100 yılı gençlerin umutsuzluğu sorumluluğa; kutuplaşmayı ise fikir ortaklığına dönüştürmeyi başarması halinde aşabileceğini savundu.