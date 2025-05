Haberler



İsrailli eski milletvekili: Gazze'deki her çocuk, her bebek bir düşmandır

İsrailli eski milletvekili: Gazze'deki her çocuk, her bebek bir düşmandır İsrailli aşırı sağcı eski milletvekili Moshe Feiglin, katıldığı bir programda yaptığı konuşmada, Gazze'nin tamamen işgal edilmesi gerektiğini savunarak, "Gazze'deki her çocuk, her bebek bir düşmandır." dedi.