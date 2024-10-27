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AA

İsrail, Gazze'deki soykırımına Lübnan'da da devam ediyor.

Bir yandan da iç kamuoyunda propaganda yağan İsrail ordusuna hükümete yakın televizyonların gazetecileri de eşlik ediyor.

Bu kapsamda Kanal 12'nin Haber Spikeri ve 'kıdemli gazetecisi' Danny Kushmaro, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki operasyonlarına eşlik ediyor.

'GAZETECİ' BİNAYI HAVAYA UÇURDU

Burada gazetecilikle bağdaşmayacak eylemlere girişen Kushmaro, İsrail askerlerinin bir köye düzenlediği saldırıya katılarak sivil bir binayı havaya uçurdu.

Kushmaro'nun kurşun geçirmez yelek giyip kask takarak katıldığı saldırı görüntüleri Kanal 12 Televizyonu'nda yer aldı.

Videoda, İsrailli asker Kushmaro'ya patlayıcı düzeneğini nasıl ateşleyeceğini açıklıyor. Asker, İsrailli Televizyoncuya "ilerideki gri binadan İsrail'in kuzeyindeki bölgelere roket atıldığını" söylüyor.

İsrailli Televizyoncu Kushmaro ise dörtten geriye doğru sayıyor, ardından patlayıcı düğmesine basıyor ve bina havaya uçuyor. İsrail ordusunun patlamayı aynı şekilde havadan görüntülediği ve televizyon kanalıyla paylaştığı dikkati çekiyor.