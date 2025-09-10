İsrailli gazeteciden Türkiye’ye tehdit: Bugün Katar, yarın Türkiye

İsrail, Katar’ın başkenti Doha’da Hamas’a ait büroya saldırı düzenledi.

Katar merkezli Al Jazeera’nın Hamas kaynaklarına dayandırdığı haberde, İsrail’in Hamas’ın lider kadrosunun toplantı yaptığı merkezi hedef aldığı belirtildi.

Hamas kaynakları, saldırıdan liderlerin kurtulduğunu açıkladı.

"BUGÜN KATAR, YARIN TÜRKİYE"

Saldırının ardından İsrail’den Türkiye’ye yönelik tehdit içerikli açıklamalar geldi.

İbrani Üniversitesi Öğretim Üyesi ve sözde gazeteci Meir Masri, Türkiye'yi tehdit eden paylaşım yaptı.

X hesabından paylaşım yapan Masri, "Bugün Katar, yarın Türkiye" ifadelerini kullanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran'da şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniyye'nin fotoğrafını paylaştı.

Aynı zamanda bir yedek subay da olan Masri, daha önce yaptığı paylaşımda "Doha'ya saldıran Ankara'ya da saldırabilir." ifadeleri ile küstah bir tehditte daha bulunmuştu.

İSTANBUL'A SALDIRI TEHDİDİ

“Terror Alarm” isimli sayfa ise harita üzerinden İstanbul’u işaretlediği bir fotoğraf paylaştı ve “Teşekkürler İsrail ordusu, sıradaki” açıklamasını yazdı.

"SIRADAKİ HEDEF TÜRKİYE OLABİLİR"

İsrail'in sözcülerinden ABD'li Michael Rubin ise sosyal medya hesabından paylaştığı yazıda İsrail'in Hamas'ı Katar'da sıkıştırdığını ve sıradaki hedefin Türkiye olabileceğini belirtti.

İsrail medyasının iddialarına göre Katar'daki Hamas heyetini Türkiye uyardı.

Türkiye'nin istihbarat sağlamasıyla Hamas liderleri saldırıdan kurtuldu.