İsrailli milletvekili Ofer Cassif, uluslararası topluma Tel Aviv yönetimine yaptırım uygulama çağrısında bulundu.

Yayınlama Tarihi: 10.08.2025 05:33
İsrailli milletvekilinden dünyaya Gazze çağrısı: Tel Aviv'e yaptırım uygulayın

İsrail'de muhalefetteki Ortak Liste Partisi Milletvekili Ofer Cassif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’nde kadın, çocuk ayırt etmeksizin binlerce sivili öldüren ve uyguladığı abluka ile insani felakete yol açan İsrail'e yaptırım uygulanmasını istedi.

"İsrail'e yaptırım uygulayın! Açlık ve katliamdan muzdarip yüz binlerce Filistinliyi kurtarın" ifadelerini kullanan Cassif, İsrailli esirleri ve anlamsız bir katliam için 'ölüme gönderilen askerlerin' de kurtarılmasını istedi.

İsrail'in 22 aydır yürüttüğü katliamlara işaret eden Cassif, hiçbir devlet ve hükümetin adalet ve uluslararası hukukun üstünde olamayacağını vurguladı.

61 BİNİ AŞKIN FİLİSTİNLİ CAN VERDİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'ndeki işgalini genişletmeyi hedefleyen Tel Aviv yönetimi perşembe akşam Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onaylamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda 'Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini' söylemişti.

