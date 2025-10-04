İsrailli müzakere ekibi, Hamas ile dolaylı görüşmeler için talimat aldı

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik 21 maddelik 'Gazze planını' açıkladı.

Hamas, Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik planının bazı maddelerinin kabul edildiğini, diğer maddelerin ise kapsamlı müzakerelerde görüşülmeye açık olduğunu duyurdu.

İsrail devlet televizyonu KAN'da da konuya dair habere yer verildi.

GÖRÜŞME İÇİN TALİMAT ALINDI

Haberde, İsrailli müzakere ekibinin görüşmeyi yapacak heyetin belirlenmesi için talimat aldığı belirtildi.

Heyetin üyeleri ve müzakere yeri hakkında bilgi verilmezken, İsrail güvenlik yetkililerinin Trump planı kapsamında serbest bırakılması beklenen Filistinli tutukluların listesini oluşturduğu kaydedildi.

YOLA ÇIKMAYA HAZILANDIKLARI AÇIKLANDI

Müzakereler hakkında bilgi sahibi bir kaynak da ekibin 24 saat içinde görüşmelere devam etmek üzere yola çıkmaya hazırlandığını söyledi.

NETANYAHU, TRUMP'IN YANITINA ŞAŞIRDI

Kaynak, İsrail tarafının Hamas’ın yanıtını olumlu bulmadığını ve Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Trump’ın yanıtına şaşırdığını belirtti ancak İsrail’in, Amerikan tarafının sahada dayattığı durumu kabul ettiğini aktardı.

İSRAİL, PLANIN BİRİNCİ AŞAMASINI UYGULAMAYA HAZIRLANDIKLARINI AÇIKLADI

İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas’ın yanıtına karşılık Trump’ın planının birinci aşamasını uygulamaya hazırlandıklarını ve tüm İsrailli esirlerin derhal serbest bırakılacağını açıklamıştı.

İSRAİL SALDIRILARI SÜRÜYOR

Netanyahu, Trump ve ekibiyle tam işbirliği içinde savaşın sonlandırılması için çalışmaya devam edeceğini söylemesine rağmen İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları devam ediyor.

HAMAS, ESİR DEĞİŞİMİNİ KABUL ETTİ

Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

TRUMP: HAMAS'IN KALICI BARIŞA HAZIR OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM

Trump da yaptığı açıklamada, "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze’ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." demişti.

GAZZE'DE 67 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana şiddetli saldırılar düzenlediği ve sıkı abluka uyguladığı Gazze'de 67 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti