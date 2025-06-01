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Haber Merkezi

İtalya'nın başkenti, Roma'da düzenlenen MMA müsabakalarında Kuzey İrlandalı Paddy McCorry ile İsrailli Shuki Farage arasındaki mücadele, geceye damga vurdu.

RAKİBİNİN YÜZÜNE HAYKIRDI: "ÖZGÜR FİLİSTİN"

Filistin'e verdiği destekle bilinen Paddy McCorry, eski bir asker olan rakibi Farage'ı ezici bir üstünlükle yenerken, yere devirdiği Farage'ın yüzüne "Özgür Filistin" sözlerini haykırdı.

ZAFERİNİ FİLİSTİN BAYRAĞI İLE KUTLADI

Karşılaşmayı kazanan Kuzey İrlandalı dövüşçü, bir kez daha rakibinin karşısıdna Filistin bayrağı açarak izleyicileri selamladı.