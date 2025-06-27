İsrailli şirket, Güney Kıbrıs'da denize sıfır rezidanslar inşa edecek

Orta Doğu’da yaşanan jeopolitik gelişmelerin etkisiyle İsraillilerin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) ilgisi artarken, Larnaka sahilinde hayata geçirilecek yeni bir rezidans projesi kamuoyunda tartışma yarattı.

Rum basınına göre, İsrailli bir şirket, Larnaka kıyısında iki adet 15 katlı lüks rezidans inşa etmek için GKRY yönetimi ile görüştü.

İSRAİLLİLERE ONAY ÇIKTI

GKRY Çevre Kurumu, Larnaka sahil şeridine İsrailliler tarafından 68 metrelik iki rezidans inşa edilmesiyle ilgili çevre araştırmasını şartlı olarak onayladı.

İngilizce yayınlanan Cyprus Mail gazetesi, ilgili haberinde, söz konusu rezidansların 15 katlı olmasının beklendiğini belirterek, inşaatın Alon Natan Rechter isimli İsrailli tarafından yönetilen Solvin Ltd adlı İsrail şirketi tarafından yapılacağı bilgisine yer verdi.

40 MİLYON EUROLUK PROJE

Haberde, Larnaka'da denize sıfır yapılacak iki binanın 40 milyon euroluk bir yatırımla inşa edileceği aktarılarak, GKRY Çevre Kurumu'nun inşaatlara şartlı izin verdiği savunuldu.

Rum basını, İsrail ile İran arasındaki çatışmaların ardından GKRY'ye gelen İsraillilerin burada yoğun mülk almalarını eleştiren haberler yapıyor.

"GKRY, İSRAİL'İN ARKA BAHÇESİ HALİNE GELDİ, ÜLKEMİZ ELDEN GİDİYOR"

İsraillilerin GKRY'deki Larnaka ve Limasol kentlerinde gettolar kurduklarını savunan Rum basınında, GKRY'nin İsrail'in arka bahçesi haline geldiğini öne süren onlarca makale ve haber yayınlandı.

Ana muhalefet partisi Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) Genel Başkanı (Genel Sekreter) Stefanos Stefanu, partisinin kongresinde yaptığı konuşmada, İsraillilerin GKRY'de kontrolsüz şekilde topraklar satın aldığını vurgulayarak, "Ülkemiz elden gidiyor. İsrail bizi işgal ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

PROJE ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

Stefanu, İsraillilerin, Güney Kıbrıs'taki mülk ve iş yeri alımlarını organize şekilde yürüttüklerini ifade ederek İsrail vatandaşlarının, Siyonist okulları ve sinagoglar kurarak, kapalı alanlar (gettolar) yaratma olgusunun gelişimi içinde olduklarını söylemişti.

Rum basını ve ana muhalefetten gelen "İsrail" eleştirilerinin arasında GKRY'nin Solvin Ltd'ye inşaat izni vermesi tepkilere neden oldu.