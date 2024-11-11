İsrailli şirkete siber saldırı düzenlendi

AA

İsrail'de siber saldırı alarmı...

Ülke genelinde çok tercih edilen ödeme sistemleri sağlayan İsrailli şirket HYP'ye, bu sabah Ddos (dağıtılmış hizmet reddi) siber saldırısı düzenlendi.

Saldırı sonrası birçok iş yerinde sorun yaşanırken, İsrailliler de kredi kartlarını kullanmakta başarısız oldu.

KREDİ KARTLARI ÇALIŞMADI

İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre; HYP altyapısını kullanan, aralarında Maccabi Sağlık Yardımı Fonu, toplu taşıma ödeme sistemi Rav Kav Online’ın da olduğu pek çok şirketin siber saldırıdan etkilendiği belirtildi.

NORMALE DÖNÜLDÜ

HYP şirketinden siber saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, olay doğrulanırken saldırının engellediği ve sistemlerin normale döndüğü bildirildi.