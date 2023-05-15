İsveç medyasının gözünden 14 Mayıs: Rüzgar, Erdoğan'ın lehine döndü İskandinav ülkesindeki medya kuruluşları, Erdoğan'ın konumunu değerlendirdi. "Kılıçdaroğlu'na karşı net bir üstünlüğü var" denilerek, NATO'ya üyelik meselesi ve Sinan Oğan'ın nasıl bir tavır takınabileceği mercek altına alındı.

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NATO üyesi olmak isteyen, ancak Ankara'nın iade taleplerine henüz yanıt vermeyen İsveç, Türkiye'deki seçim sürecini yakından takip eden ülkeler arasında yer alıyor.

İskandinav ülkesindeki medya organları, 14 Mayıs seçim sonuçlarıyla ilgili görüşlerini okurlarına aktardı.

"Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na karşı net üstünlüğü var"

İsveç devlet televizyonu SVT, "Rüzgar, Erdoğan'ın lehine döndü." diye yazdı. Seçim analizinde şöyle denildi:

Erdoğan, geçen gece zafer şarkısı söyledi. Destekçileri tezahürat yaparken, değişim hayalleri yıkıldı. Seçim sonucu, muhalefet için acımasız bir soğuk duş oldu.



(Erdoğan'ın) İkinci tur seçimleri öncesinde Kılıçdaroğlu'na karşı net bir üstünlüğü var.

Muhalefet NATO'da İsveç'e olumlu bakıyor ama...

SVT, NATO'ya üyelik süreciyle ilgili haberinde ise "Türk muhalefeti, NATO'da İsveç'e olumlu bakıyor, ancak eleştirenler de var." dedi:

Türk muhalefeti, seçimi kazanması halinde İsveç'in NATO başvurusunu onaylamak istediğini söyledi. Ancak bu, ittifak içinde İsveç'e yönelik Erdoğan'la aynı eleştirileri paylaşan güçler de var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör şüphelilerini iade etmeyen ve terör örgütü sempatizanlarına ev sahipliği yapan Stockholm'ün askeri ittifaka üyelik sürecini bekletiyor.

Sinan Oğan yorumu

Aftonbladet gazetesi, seçimlerde yüzde 5 düzeyinde oy oranına sahip olan Sinan Oğan'ın ikinci turda nasıl bir tavır takınabileceğini gündeme getirdi.

"Üçüncü aday, Erdoğan'ı destekleyecek gibi görünüyor" başlıklı haberde, şunlar paylaşıldı:

Erdoğan'ın ikinci tur seçimlerde zafer elde edeceğine dair birçok gösterge var. Türkiye uzmanı Paul Levin öyle düşünüyor. Hele de şimdi elenen üçüncü aday Erdoğan'a destek verirse...

"Muhtemelen Erdoğan'ı destekleyecek"

Stokholm Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Levin, gazeteye verdiği demeçte Oğan hakkında konuşurken, "Birini desteklemeyi seçerse, bence bu önemli ve muhtemelen Erdoğan'ı destekleyecektir." diye konuştu.