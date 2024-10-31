İsveç prensesi askeri eğitim aldı

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İsveç Veliaht Prensesi Victoria, ülkenin gelecekteki kraliçesi olacak...

Victoria, kraliçe olabilmek için çeşitli eğitimlerden geçiriliyor.

Son olarak askeri bir eğitim alan prensesin görüntüleri, İsveç Silahlı Kuvvetleri tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

PRENSES ZORLU EĞİTİMDEN GEÇTİ: SİLAH KUŞANDI

47 yaşındaki prenses, zorlu bir askeri eğitim programına katılarak üniforma giyip silah kuşandı.

Eğitimi tamamlayan Victoria, hem teorik hem de pratik dersler aldı.

HAZIRLIK YAPIYOR

İsveç silahlı kuvvetleri, prensesin eğitimine ilişkin görüntüleri kamuoyuyla paylaşarak, Victoria'nın devletin başına geçmek için yaptığı hazırlıklara dikkat çekti.

İsveç, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından ulusal güvenlik politikasında değişikliğe gitmiş ve mart ayında NATO'ya üye olmuştu.

2 ÇOCUĞU VAR

Prenses Victoria'nın 12 yaşında bir kızı ve 8 yaşında bir oğlu bulunuyor.