İsveç: Rusya’nın saldırma ihtimali var Stockholm'de hazırlanan rapor, İsveç'e yönelik Rusya tehdidine işaret ediyor. Rus ordusunun, Ukrayna'daki savaşa rağmen yeteneklerini koruduğu belirtildi.

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İsveç parlamentosu savunma komitesi raporu, Rusya konusunda çarpıcı tespitlere imza attı.

Raporda, İsveç'e karşı bir Rus askeri saldırısının göz ardı edilemeyeceği vurgulanıyor.

İsveç kamu yayıncısı SVT'nin haberine göre, pazartesi günü yayınlanacak meclis raporunda, Rus kara kuvvetlerinin Ukrayna'ya odaklanmasına rağmen, İsveç'e yönelik diğer tür askeri saldırıların göz ardı edilemeyeceği belirtildi.

"Rusya'nın İsveç'e karşı yetenekleri bozulmadı"

"Rusya ayrıca askeri güç kullanma eşiğini daha da düşürdü ve yüksek siyasi ve askeri risk iştahı sergiliyor." denilen rapor, şöyle devam ediyor:

Rusya'nın İsveç'e karşı hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri, uzun menzilli silahlar veya nükleer silahlarla operasyonlar yürütme yeteneği bozulmamış durumda.

NATO temelinde yeni savunma doktrini

Raporun, İsveç için, diğer İskandinav devletleri ve AB ile iş birliğine dayanan önceki doktrinleri yerine NATO üyeliği temelinde yeni bir savunma doktrininin ana hatlarını çizdiği belirtiliyor.

Çoğu Batılı ülke gibi İsveç de Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından savunması harcamasını azalttı.

Ancak sonrasında geri adım atmaya karar veren ülkenin, 2026'da NATO'nun belirlediği gayri safi yurt için hasılanın (GSYİH) yüzde 2'lik çıtasına ulaşması bekleniyor.

Türkiye'nin taleplerini karşılamadı, NATO üyeliği askıda

İsveç, savunmasını güçlendirmek için çaba harcıyor. Stockholm yönetimi, geçen yıl Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından NATO'ya katılmak için başvurdu.

Söz konusu ülkenin başvurusu, Türkiye ve Macaristan engellerine takıldı. Ankara, Stockholm'den terör örgütlerine ve bunların uzantılarına karşı kararlı adımlar atmasını istiyor.