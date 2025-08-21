İsveç'te 113 yıllık kilise, 5 kilometre uzağa taşındı

İsveç’in Kiruna kentinin simgesi haline gelmiş 113 yıllık ahşap kilise, toprak kayması tehlikesi nedeniyle 5 kilometre uzaklıktaki yeni yerine taşındı. 672 ton ağırlığındaki yapının taşınması sırasında dev tekerlekli platformlar kullanıldı ve kilise saatte yaklaşık yarım kilometre hızla ilerledi.

KİLİSE İLE BİRLİKTE KENT DE TAŞINIYOR

Taşıma işlemi, İsveç devlet televizyonu SVT tarafından “Büyük Kilise Taşınması” adıyla canlı olarak yayınlandı. Sekiz yıllık planlama sonrası yaklaşık 45 milyon Euro (2.15 milyar TL) harcanan bu taşınma, aslında Kiruna şehrinin 2035 yılına kadar tamamının aynı bölgeye taşınmasının başlangıcı niteliğinde.

YOLLAR KİLİSE İÇİN GENİŞLETİLDİ

Kiruna, bir asrı aşkın süredir dünyanın en büyük demir cevheri madenlerinden birine ev sahipliği yapıyor. Kilisenin taşınması için yollar, 9 metreden 24 metreye kadar genişletildi.

Yeni yerinde düzenlenen ayin ve kahve etkinliği sırasında “dünyanın en büyük kilise kahvesi” rekoru kırıldı. Etkinlikte şarkıcı Carola da bir konser verdi. Kilisenin resmi açılışı ise gelecek yıl yapılacak.