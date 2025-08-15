İsveç'te cuma namazı sonrası camiye silahlı saldırı düzenlendi

Dünya genelinde İslam ve Müslümanlar hedef alınmaya devam ediyor.

İsveç'in Örebro kentinde bir cami yakınında cuma namazının kılınması sonrası gerçekleşen silahlı saldırıda, iki kişinin yaralandığı bildirildi.

"OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİ"

Polis yaptığı açıklamada, "Örebro'daki bir cami ile bağlantılı olarak ciddi bir şiddet suçundan şüphelenildiğine dair bir ihbar aldık.

Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi ve polis sevk edildi." dedi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın cinayete teşebbüs olarak soruşturulduğu da eklendi.

Polis sözcüsü yaptığı açıklamada, her iki kurbanın da hastaneye kaldırıldığını söyledi.

FAİL İLE İLGİLİ BİLGİ YOK

Saldırının koşulları veya failin tutuklanıp tutuklanmadığı hakkında başka ayrıntı verilmedi.