İsveç'te gazetecilerden Gazze'ye destek: İsrail protesto edildi

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor...

Bölgeye gıda yardımlarının girişine izin vermeyen İsrail, aynı zamanda saldırılarında gazetecileri de hedef alıyor.

İSVEÇLİ GAZETECİLERDEN İSRAİL'E TEPKİ

İsveç Gazeteciler Federasyonu tarafından organize edilen eylem kapsamında İsveçli gazeteciler, Al Jazeera muhabiri Enes eş-Şerif başta olmak üzere Gazze'de öldürülen gazetecileri anmak için Medborgarplatsen Meydanı'nda bir araya geldi.

"FİLİSTİNLİ GAZETECİLERLE GURUR DUYUYORUZ"

Gazeteciler, ellerinde "Soykırımı durdurun. Sessizlik öldürüyor" ve "Enes eş-Şerif, Gazze'de İsrail tarafından öldürülen gazeteci" yazılı pankartlar taşıdı ve "Filistinli gazetecilerle gurur duyuyoruz" ve "Gazze'de soykırım var; susmayacağız" sloganları attı.

Eyleme katılanlara, Gazze'de öldürülen gazetecilere dikkat çekmek amacıyla "Gazetecileri öldürmeyi durdurun" yazılı tişörtler dağıtıldı.

BİLDİRİ OKUNDU

Eylem sırasında dağıtılan ve okunan bildiride, şu ifadeler yer aldı: