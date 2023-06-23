İsveç'te ilk kez terör örgütü PKK'ya finansman sağlama davası açıldı İsveç'te terör örgütü PKK'ya finansman sağlama girişiminde bulunmakla suçlanan bir zanlı mahkemeye çıktı. NATO'ya girmek isteyen ülkede ilk kez PKK destekçisi olmakla suçlanan bir kişiye karşı sertleştirilen terör yasası kullanılmış oldu.

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NATO'ya girmek amacıyla Türkiye'nin talep ettiği şartları uyguladığını iddia etmesine rağmen terör örgütlerinin faaliyetlerine göz yummaya sürdüren İsveç'te yeni bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz ocak ayında 40'lı yaşlarında olduğu belirtilen bir şüpheli başkent Stockholm'deki bir restoranın önünde silah sıkıp tehditler savurduğu için tutuklanmıştı.

Savcılık şüphelinin amacının Türkiye'nin yanı sıra İsveç, Avrupa Birliği (AB) ve ABD tarafından da terör örgütü olarak kabul edilen PKK için haraç almak olduğunu ayrıca İsveç'teki PKK faaliyetlerinde kilit rol oynadığını iddia ediyor.

Zanlının PKK'nın finansmanına doğrudan müdahil olan kişilerle irtibat kurduğu ve bizzat örgüt adına hareket ettiği belirtiliyor.

Terörle mücadeleye ilişkin ceza yasası yürürlüğe girdi

İsveç Parlamentosunda 3 Mayıs'ta onaylanan anayasa değişikliği kapsamında terörle mücadeleye ilişkin yeni ceza yasası 1 Haziran'da yürürlüğe girdi.

Yasa, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamak için başlıca taleplerinden biriydi.

Yasada terör faaliyetlerine katılan ve terör örgütleriyle iş birliği yapan kişilere 4 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.