İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin çıktı! Fas, büyükelçisini geri çağırdı Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine izin verilen İsveç tepki topladı. Fas, Stockholm'deki Büyükelçisini süresiz şekilde ülkesine davet etti.

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NATO'ya girebilme sürecinde Türkiye vetosuna takılan İsveç rahat durmuyor.

Türkiye'nin hassas noktası olan PKK terör örgütü ile işbirliği ve kutsal kitap Kur'an-ı Kerime karşı gerçekleştirilen çirkin saldırıların önüne geçilmedi.

Son yaşanan skandal ise Müslüman alemi Kurban Bayramını yaşarken İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemine izin verilmesi oldu.

Yaşanan olayın ardından tepkiler yine art arda gelirken Fas Krallığı'ndan bir hamle geldi.

Fas, Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin verilmesinin Stockholm'deki Büyükelçisini istişarelerde bulunmak üzere süresiz olarak ülkeye, İsveç'in Rabat'taki maslahatgüzarını da Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

İsveç hükümetinin Stockholm'de bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına yeniden izin verdiği ifade edilen açıklamada, "Hac mevsimi ve Kurban Bayramı gibi kutsal bir dönemle eşzamanlı bir milyardan fazla Müslümanın duygularının duvardan duvara vurulduğu yeni sorumsuz bir saldırı" ifadeleri kullanıldı.

"Fas Krallığı Müslümanların aşağılanmasını kabul edilemez görmektedir"

Açıklama şöyle devam etti;

Ülkeler arasındaki olabilecek siyasi tutumlar ya da anlaşmazlıklar ne olursa olsun Fas Krallığı, Müslümanların inancının bu yolla aşağılanmasını kabul edilemez görmektedir. Yine hoşgörü ilkeleri ve evrensel değerlerin, bazılarının görüşlerini kavramaya ve aynı zamanda bir milyardan fazla Müslümanın inançlarını az dikkate almaya indirgenmesi mümkün değildir.

Büyükelçisini süresiz şekilde geri çağırdı

Açıklamada, Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerinin İsveç hükümetinin rızasıyla gözler önünde gerçekleşmesine karşı Kral 6. Muhammed'in talimatıyla Rabat'taki İsveç maslahatgüzarının Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı ve saldırının şiddetle kınandığı, kabul edilemeyen bu davranışın reddedildiği" kaydedildi.

Aynı şekilde süresi belirsiz olmak üzere Stockholm'deki Fas Büyükelçisi'nin de istişare amacıyla ülkeye geri çağrıldığı bildirildi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi dün Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.