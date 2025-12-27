İsveç'ten Gazze'ye destek: İsrail protesto edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor...

Masum sivilleri hedef alan İsrail'e dünyadan tepkiler gelmeye devam ederken son olarak çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla İsviçre'de Stockholm'deki Odenplan Meydanı'nda yüzlerce kişi toplandı.

İSVEÇ'İN İSRAİL'E SİLAH SATIŞINA SON VERMESİ İSTENDİ

Yüzlerce kişi, İsrail ordusunun 10 Ekim'de başlayan ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'ni hedef almasına tepki gösterdi.

"Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "Hemen ateşkese uyulsun" ve "Gıda kıtlığına son verilsin" yazılı pankartlar taşıyan topluluk, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımı durdurmasını ve İsveç'in İsrail'e silah satışına son vermesini istedi.

Filistin bayrağı taşıyan göstericiler, Filistin özgür olana ve İsrail ateşkese uyana dek protestoyu sürdüreceklerine dair sloganlar attı.

"HENÜZ SOMUT BİR DEĞİŞİM GÖRMÜŞ DEĞİLİZ"

İsveçli aktivist Robin Nillson, yaptığı açıklamada kalıcı barış sağlanana kadar gösteri yapmaya devam edeceklerini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yönetiminin politikalarını eleştiren Nillson, "Büyük bir insani kriz ve kitlesel ölümler yaşanmasına rağmen henüz somut bir değişim görmüş değiliz." dedi.

"SİVİL İTAATSİZLİK EYLEMLERİNE KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"

Nillson, Netanyahu'nun gönüllü olarak değil uluslararası baskıyla ateşkese imza attığını ifade ederek, şunları kaydetti: