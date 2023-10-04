İsveç'ten 'müttefik Türkiye' mesajı: İyi ilişkiler istiyoruz Savunma Bakanı Jonson, Türkiye'nin kendileri için önemli bir müttefik olduğunu söyledi. Johnson, NATO'ya üye olduklarında Ankara ile iyi ilişkileri sürdürmek istediklerini belirtti.

AA & Ensonhaber

NATO üyeliği için Türkiyenin onayını bekleyen İsveç, Ankara ile ilişkiler konusunda mesajlar vermeye devam ediyor.

İsveç Başbakanı Kristersson, "NATO üyeliğimizin onaylayacağının sözünü veremem. Bu karar Türkiye'ye ait." demişti.

Bir açıklama da İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson'dan geldi. Jonson, Türkiye'yi "önemli bir müttefik" olarak tanımladı.

"Türkiye önemli bir müttefikimiz"

Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliği hakkındaki yaklaşımına ilişkin soruya Jonson, şu yanıtı verdi:

Türkiye, önemli bir müttefikimiz. NATO'ya üye olduğumuzda da Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olmak istiyoruz.



Ancak şu anda mümkün olan en kısa sürede üye olmamızın önemli olduğunu düşünüyorum.



Bu elbette bizim için önemli çünkü Beşinci Madde ve NATO'nun ortak savunma planlaması kapsamına girmek istiyoruz.

"Güçlü kabiliyetlere sahibiz"

Jonson, Polonya'da düzenlenen "Varşova Güvenlik Forumu"nda, ülkesinin NATO üyeliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsveç'in coğrafi konumunun önemine işaret eden Jonson, denizin altında ve üstünde güçlü kabiliyetlere sahip olduklarını söyledi.

Jonson, Kuzey Kutup bölgesinde iyi bir uzmanlıklarının bulunduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

Kuzey Kutup bölgesinde hayatta kalmak başka bir şeydir, savaşmak başka bir şey. O bölgede faaliyet gösterme konusunda da çok fazla deneyime sahibiz.

"Masaya getirebileceğimiz şeylerden bazıları"

İnovasyon, otomobil ve savaş uçakları üretimi gibi konularda da NATO'ya katkı sağlayabileceklerine dikkati çeken Jonson, "Bunlar, İttifak'ın tam teşekküllü üyesi haline geldiğimizde masaya getirebileceğimiz şeylerden bazıları." dedi.

"Biz bu farkı anlıyoruz"

Jonson, NATO ile ortaklık kurmak ve NATO'ya üye olmak arasında fark olduğunu, bunu da Ukraynalıların kavradığını belirterek şunları aktardı:

Biz bu farkı anlıyoruz. Üye olduğunuzda ortak savunma planına entegre olabilirsiniz.



İşte bu nedenle tüm bu konularda ilerleme kaydedebilmemiz için mümkün olan en kısa sürede entegre olmamızın İttifak için de önemli olduğunu düşünüyorum.