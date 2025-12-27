Kırgızistan’da Orta Asya’nın ilk atık yakma ve enerji üretim tesisi açıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bişkek Büyükşehir Belediyesi tarafından hava kirliliğini azaltmak ve atık yönetimini çağdaş standartlara taşımak amacıyla hayata geçirilen Eko-Teknolojik Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un katıldığı törenle faaliyete başladı.

Açılışa Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Üyesi Apas Cumagulov, Bişkek Büyükşehir Belediye Başkanı Aybek Cunuşaliyev ve çok sayıda davetli katıldı.

"ORTA ASYA'DA İLK VE TEK"

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Caparov, tesisin bölgesel önemine dikkat çekerek, atıkların geri dönüştürülmesi yoluyla elektrik üreten bu yapının Orta Asya’da ilk ve tek olduğunu söyledi. Caparov, yatırımın başkentin çevre koşullarını iyileştirmenin yanı sıra enerji arzına da katkı sağlayacağını vurguladı.

Toplam 95 milyon dolarlık yatırımın tamamının yatırımcı firma tarafından karşılandığını belirten Caparov, tesisin 35 yıl boyunca şirket tarafından işletileceğini, sürenin sonunda ise mülkiyetinin Kırgızistan devletine devredileceğini kaydetti.

ÇİN SERMAYELİ ŞİRKETE NİŞAN

Cumhurbaşkanı Caparov, projeyi üstlenen Çin sermayeli Junxin Huanbao Kay Zhi Invest şirketinin Genel Müdürü Dai Daogo’ya, projeye sağladığı katkılar dolayısıyla “Dostluk Nişanı” takdim etti.

GÜNDE 1200 TON ATIK, 30 MWh ELEKTRİK

Bişkek Büyükşehir Belediye Başkanı Aybek Cunuşaliyev, tesisin günlük 1200 tona kadar atık yakma kapasitesine sahip olduğunu ve yaklaşık 30 megavat-saat elektrik üreteceğini açıkladı. Cunuşaliyev ayrıca, yakma sürecinden elde edilen küllerin inşaat malzemesine dönüştürüleceği ek bir üretim tesisinin de devreye alındığını bildirdi.

İSTİHDAM VE EKONOMİK KATKI

Tesisi basın mensuplarına tanıtan Belediye Başkan Yardımcısı Ramiz Aliyev ise tesiste görev yapan 100 çalışanın yarısının Kırgızistan vatandaşlarından oluştuğunu belirterek, yatırımın hem çevresel hem de ekonomik açıdan Bişkek’e önemli katkılar sunacağını ifade etti.