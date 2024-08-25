İsviçre'de dünyanın en pahalı tablosu ortaya çıktı: Değeri 406 milyon euro Suudi Arabistan Veliaht Prensi tarafından 2017 yılında satın alınan 406 milyon euroluk “Salvator Mundi” tablosu İsviçre’de ortaya çıktı.

Haber Merkezi

Bu tabloya paha biçilemiyor...

Ünlü İtalyan ressam ve heykeltraş Leonarda da Vinci’nin 1500’lü yıllarda yaptığı "Salvator Mundi" (Dünyanın kurtarıcısı) adlı Hz. İsa tablosu, İsviçre’de ortaya çıktı.

SELMAN SATIN ALDI

2017 yılında 406 milyon Euro'ya Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman tarafından satın alınan tablo dünyanın en pahalı eserları arasında yer alıyor.

EN SON 2019 YILINDA GÖRÜLDÜ

Tablo en son 2019’da Fransa’nın Louvre Müzesi’nde görülmüş, sonra geri çekilmişti.

İşte bu tablonun Suudi Arabistan’da, lüks bir yatta ya da sarayda olduğu yönündeki iddialar aydınlatıldı.

DEPODA TUTULUYORMUŞ

Mona Lisa kadar değerli olan tablonun İsviçre’nin Cenevre Kenti’ndeki gümrüksüz bir depoda tutulduğu öğrenildi.

PRENSİN KASASINDA

Prens Muhammed bin Salman’ın bu Rönesans tablosu dışında da çok sayıda sanat eserini kişisel koleksiyonuna topladığı ve bunun için hatırı sayılır meblağlar ödediği biliniyor.

Prens, tabloyu 2017'de New York'ta dünya fiyatını aşan gizli teklif sahibiydi ve şimdi Princeton'dan akademisyen Bernard Haykel, “kayıp” portrenin Cenevre'de bir kasada güvende olduğunu ve Prens Muhammed'in Suudi Vizyon 2030 olarak bilinen cesur kültürel stratejisinin önemli bir parçası olarak ilgi odağı olmaya hazır olduğunu öne sürüyor.

"MÜZEDE SERGİLENECEK"

Haykel, Suudi Kültür Bakanı Prens Badr bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan al-Saud'un da kendisine resmin satın alındığından beri orada olduğunu söylediğini iddia ediyor.

Haykel “Müzenin tamamlanmasını bekliyor ve sonra müzede sergilenecek” diye ekledi.