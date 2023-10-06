İsviçre'de PKK destekçilerinden TSK'nın PKK hedeflerine yaptığı operasyonlara protesto Terör örgütü PKK tarafından Ankara'da gerçekleştirilen bombalı saldırı girişimi sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Kuzey Irak'taki hava harekatları devam ederken, İsviçre'de de PKK destekçileri sokağa indi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü PKK'nın ensesinde... Terör örgütü PKK tarafından Ankara'da gerçekleştirilen hain bombalı saldırı girişimi sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Kuzey Irak'taki PKK hedeflerine başlattığı hava harekatları devam ediyor.. Her geçen gün birçok terör örgütü hedefi vurularak imha ediliyor.. PKK'ya yapılan bu ağır darbe, HDP'nin ardından destekçilerini üzdü. Operasyonlara PKK yandaşlarından protesto İsviçre'nin Zürih kentinde bir grup PKK yandaşı sokağa çıktı. "Terörist Türkler" sloganı Ellerinde PKK paçavraları ve Kürdistan yazılı flamalarla operasyonları protesto eden "Terörist Türkler" diyerek slogan attı. Gözden Kaçmasın HDP'den TSK'nın PKK hedeflerine yaptığı operasyonlara kınama Haberin Detayları