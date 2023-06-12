İtalya Başbakanı Meloni'den Berlusconi'ye veda: Güle güle Silvio İtalyan lider, "Silvio Berlusconi her şeyden önce bir savaşçıydı" dedi. Berlusconi'nin İtalya'ya önemli katkılarda bulunduğunun altını çizen Meloni, "Birlikte belirlediğimiz hedeflere ulaşacağız" ifadesini kullandı.

AA & Ensonhaber

İtalya'da koalisyon hükümetinin ortaklarından Forza Italia Partisi Lideri ve eski Başbakan Silvio Berlusconi hayatını kaybetti.

86 yaşındaki Berlusconi'nin ölüm haberi, ülkede şok etkisine neden oldu.

Ölüm haberi üzerine tüm programlarını iptal eden İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, hükümetteki ortağından övgü dolu sözlerle bahsetti.

Berlusconi için taziye mesajı yayınlayan Meloni, söz konusu siyasetçiyi "İtalya tarihinin en etkili isimlerinden biri" olarak tanımladı.

"Bir savaşçıydı, korkmuyordu"

Başbakan Meloni, Berlusconi'nin siyaset, iletişim ve iş dünyasında atılımlara imza attığını belirterek şöyle dedi:

Silvio Berlusconi her şeyden önce bir savaşçıydı, inançlarını savunmaktan asla korkmayan bir adamdı.



Onu İtalya tarihinin en etkili adamlarından biri yapan da tam olarak bu cesaret ve kararlılıktı.

"İtalya'ya, asla vazgeçmemesi gerektiğini öğretti"

Meloni, "Onunla birlikte İtalya, kendisine hiçbir zaman sınır getirilmesi gerekmediğini öğrendi. Asla vazgeçmemesi gerektiğini öğrendi." ifadelerini kullandı.

"Güle güle Silvio"

Silvio Berlusconi ile birçok mücadeleye imza attıklarını, bu süreçte hem kazandıklarını hem de kaybettiklerini anlatan İtalya Başbakanı, sözlerini şu şekilde tamamladı:

Birlikte belirlediğimiz hedeflere ulaşacağız. Güle güle Silvio.

Cumhurbaşkanı Mattarella: Büyük bir siyasi liderdi

Bir mesaj da İtalyan Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından paylaşıldı.

Mattarella, "İtalyan siyasetinin ve cumhuriyetçi kurumların baş kahramanı Forza Italia'nın kurucusu ve lideri Silvio Berlusconi'nin ölüm haberini derin bir üzüntüyle öğreniyorum." derken şunları kaydetti:

Berlusconi, Cumhuriyet tarihimize damgasını vuran, paradigmaları, alışkanlıkları ve üslubu etkileyen büyük bir siyasi liderdi.

9 yıl aradan sonra Senato'ya dönüş

2013'te vergi kaçırdığına hükmedilen bir davada aldığı mahkumiyet nedeniyle o dönem Senato'dan ihraç edilen ve 6 yıl siyaset yasağı getirilen Forza Italia Partisi lideri Silvio Berlusconi, 9 yıl aradan sonra yeniden Senato'da partisinin sırasına dönmüştü.

86 yaşındaki Berlusconi'nin Senato'ya geri dönüşünü sağ ittifaka mensup senatörler ayakta alkışlamıştı.

Berlusconi, Senato'da partisinin sırasından yaptığı konuşmada, güven oylamasında parçası oldukları hükümete destek vereceklerini ve sadakatle çalışacaklarını söylemişti.