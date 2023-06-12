Silvio Berlusconi'nin cenaze programı belli oldu Yaşamını yitiren Berlusconi için devlet töreni düzenlenecek. Naaşın nakledileceği ve taziyelerin kabul edileceği yer açıklandı.

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İtalya'nın eski Başbakanı ve mevcut koalisyon hükümetinin ortaklarından Forza Italia (FI) Partisi'nin Lideri Silvio Berlusconi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

86 yaşında hayata gözlerini yuman Berlusconi'nin ardından İtalya'da yas tutuluyor.

Berlusconi, kronik lösemiye bağlı komplikasyonlar nedeniyle geçen hafta Milano'daki San Raffaele Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Devlet töreni düzenlenecek

İtalyan haber ajansı ANSA'ya göre, Berlusconi için düzenlenecek cenaze töreninin ayrıntıları belli oldu.

Buna göre, Berlusconi'ye devlet töreniyle veda edilecek. Tören, çarşamba günü Milano Katedrali'nde düzenlenecek. Ülkedeki kilisenin bu ayrıntıyı doğruladığı belirtildi.

Naaşının nakledileceği yer

Berlusconi'nin naaşı, Arcore şehrindeki Villa San Martino'ya nakledilecek. Taziyeler ise yarından itibaren Mediaset'in Cologno Monzese'deki stüdyosunda kabul edilecek.

İtalya'nın en büyük ticari yayıncısı Mediaset, Berlusconi tarafından kurulmuştu.