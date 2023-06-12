İtalya'nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi hayatını kaybetti Türk dostu olarak tanınan 86 yaşındaki Berlusconi'nin yaşamını yitirdiği duyuruldu. Haberi alan kardeşi ve çocukları, Berlusconi'nin olduğu hastaneye gitti.

AA & Ensonhaber

İtalya'nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi'den ölüm haberi geldi.

86 yaşındaki Berlusconi ile ilgili gelişmeyi, ülkedeki ANSA haber ajansı duyurdu.

Berlusconi'nin kardeşi Paolo ve kızı Marina, bu sabah Milano'daki San Raffaele Hastanesi'ne gitti.

Ölüm haberi geldi

Hastaneye gelen isimler arasında Berlusconi'nin diğer çocukları Eleonora, Barbara ve Pier Silvio da yer aldı. İtalyan siyasetçinin ölüm haberi, söz konusu Avrupa ülkesini yasa boğdu.

Berlusconi, kronik lösemiye bağlı komplikasyonlar nedeniyle geçen hafta Milano'daki hastaneye kaldırılmıştı.

Türkiye'yle ilişkilere büyük önem verdi

"Türk dostu" olarak anılan Berlusconi, Türkiye ile ilişkilere verdiği önemle biliniyordu. Berlusconi, 1994 ile 2011 yılları arasında üç İtalyan hükümetine liderlik etti.

Silvi Berlusconi kimdir

1936'da Milano'da dünyaya gelen Silvio Berlusconi, İtalya'nın en büyük ticari yayıncısı Mediaset'i kurmadan önce iş kariyerine gayrimenkul geliştirme alanında başladı.

1986 ve 2017 yılları arasında AC Milan futbol kulübünün sahibi oldu. Forza Italia, 1993 yılında kuruldu. Bir yıl sonra Berlusconi, daha önce bir devlet geçmişi olmadan seçilen ilk başbakan oldu.

2001 ile 2006 yılları arasındaki ikinci görev süresi, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana herhangi bir İtalyan liderin en uzun süre hizmet ettiği dönem olarak kayıtlara geçti.

Lakabı Şövalye

2019'da Berlusconi, Avrupa Parlamentosu'nda bir sandalye kazandı. Ekim 2022'deki genel seçimlerde partisi, Giorgia Meloni'nin İtalya'nın Kardeşleri liderliğindeki koalisyonuyla iktidara geri döndü.

"Şövalye" lakaplı ve 5 çocuk sahibi Berlusconi, İtalyan siyasetinde "iktidar belirleyen" olarak görülüyordu.

"Hayatımın en kötü anı"

2016 yılında aort kapağını değiştirmek üzere ameliyat oldu. Eylül 2020'de koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Virüse yakalandıktan sonra kalıcı komplikasyonlar geçirdi. Bu durumu "Hayatımın en kötü anı" diye tanımladı.