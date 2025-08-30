İtalya, Fransa ve Almanya arasında 'Düzensiz göç' zirvesi

Avrupa'nın gündeminde düzensiz göç var.

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, dün akşam Roma'da Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau ve Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ile bir araya geldi.

Üçlü, düzensiz göçle mücadeleyi görüştü.

"DÜZENSİZ GÖÇ AKINLARIYLA DAHA GÜÇLÜ MÜCADELE"

Avrupa Birliği'nin (AB) önde gelen üç ülkesinin içişleri bakanlarının toplantısına ilişkin İtalya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlar ortak ilgi alanlarına giren farklı konuları görüştü.

Bakanlar, düzensiz göç akınlarıyla ve insan kaçakçılarıyla daha etkili mücadele etmek için her türlü çabayı gösterme konusunda kararlılıklarını yinelediler." ifadeleri kullanıldı.

"İŞ BİRLİĞİNİ SÜRDÜRME KONUSUNDA MUTABIK KALDILAR"

Bakanların, AB'nin yeni "Göç ve İltica Paktı"nın tam olarak uygulanmasına yönelik ortak taahhütlerini teyit ettikleri belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: