İtalya Toskana'da ötanazi yasası kabul edildi

AA & Ensonhaber

İtalya’nın Toskana Bölgesel Yönetimi, bölge meclisinde yapılan oylamayla “tıbbi yardımla ölüm” yasasını onayladı.

Böylece Toskana, çoğunluğu Katolik olan ülkede bu hakkı tanıyan ilk bölge oldu.

Bölge meclisinde 13’e karşı 27 oyla kabul edilen yasa, sol partilerin desteğiyle geçti.

ÖTANAZİ YASALLAŞTI

Yerel basında yer alan haberlere göre, uygunluk kriterlerini karşılayan hastalar, kendi doktorları sürece katılmak istemese bile 10 gün içinde gerekli ilaç ve sağlık personeline erişebilecek.

Yasa, doktorlara etik veya ahlaki nedenlerle sürece dahil olmama hakkı da tanıyor.

MELONİ'NİN PARTİSİ TEPKİLİ

Yasaya hükümet ve Katolik Kilisesi tepki gösterdi.

Başbakan Giorgia Meloni’nin partisi "İtalya’nın Kardeşleri"nden (FdI) Alfredo Antoniozzi, bu kararın ulusal parlamentoya ait olması gerektiğini savunurken Siena Başpiskoposu Kardinal Paolo Augusto Lojudice, yasayı “herkes için yenilgi” olarak değerlendirdi.

ÖTANAZİ SUÇ OLMAKTAN ÇIKARILDI

Toskana Bölgesel Yönetim Başkanı Eugenio Giani ise kararın, ulusal parlamentoya yasa çıkarması için teşvik olacağını belirtti.

İtalya Anayasa Mahkemesi, 2019’da tedavi edilemez hastalar için tıbbi yardımlı ölümü suç olmaktan çıkarmış, ancak ulusal düzeyde henüz bir yasa çıkarılmamıştı.