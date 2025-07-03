İtalya'da aşırı sıcak nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi

Avrupa'da sıcaklık, mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Bu sıcaklıklara bağlı olarak can kayıpları yaşanıyor.

2 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

İtalya’da hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerinde seyrettiği Sardinya Adası'nın Budoni beldesindeki plajda 75 yaşındaki kişi ile San Teodoro beldesindeki bir plajda 60 yaşındaki bir kişi, aşırı sıcak nedeniyle hayatını kaybetti.

HAFTA BAŞINDAN BU YANA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sardinya Adası'nda yaşamını yitirenlerle ülkede hafta başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı.