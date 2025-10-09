İtalya'da Başbakan Meloni'nin partisi, peçe ve burkanın yasaklanmasını istiyor

İtalya'da dikkat çeken bir hamle...

Başbakan Giorgia Meloni'nin partisi İtalya'nın Kardeşleri tarafından parlamentoya sunulan yasa teklifinde, kamusal alanda burak, nikap ile peçenin yasaklanması istendi.

AĞIR CEZALAR GÜNDEMDE

FDI Partisi’nden milletvekillerinin parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'ne sunduğu ‘Ayrılıkçılığa Karşı’ isimli yasa tasarısının, burka, nikap ile peçenin, kamu binaları, okullar ve üniversiteler gibi kamusal alanlarda yasaklanmasını, camilere yönelik bağış ve finansmanların belli şeffaflık kurallarına göre düzenlenmesini ve de ‘zorla evlendirme suçu’na daha ağır cezalar getirilmesini öngördüğü belirtildi.

PARA CEZASI DA DÜŞÜNÜLÜYOR

Tasarıya göre, peçe yasağını ihlal edenlere 300 ile 3 bin euro arasında para cezası da kesilebileceği aktarıldı.