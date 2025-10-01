İtalya'da bir limanda İsrail'e giden gemiye engel olundu

İtalya'da bir süredir Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek aynı zamanda İsrail'in Gazze'deki soykırımını karşı çıkmak üzere farklı limanlarda İsrail'e yük götüren gemilere yönelik protestolar yaşanıyor.

"NETANYAHU'NUN NAZİ-FAŞİST HÜKÜMETİ TARAFINDAN İŞLENEN GERÇEK BİR SOYKIRIM"

İtalyan basınındaki haberlere göre, son olarak dün Livorno limanındaki işçiler, İsrail'e yük taşıdığını anladıkları "Zim Virginia" gemisi limana demirledikten sonra iş bırakacaklarını ve hiçbir şekilde yük indirmeyeceklerini ilan etti.

Bunun üzerine "Zim Virginia" gemisi, yük indirme ve bindirme yapamadan Livorno'dan ayrılmak durumunda kaldı.

Livorno'daki ülkenin en büyük işçi sendikası İtalya Genel İş Konfederasyonu'nun (CGIL) yetkilisi Gianfranco Francese de "(Dün) Sabah Zim Virginia yanaştı ancak liman işçileri derhal limanlarını koruyacaklarını ve hiçbir şey yükleme veya boşaltma yapmayacaklarını açıkça belirttiler. Gazze'de yaşananların bir savaş olmadığını, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun Nazi-faşist hükümeti tarafından işlenen gerçek bir soykırım olduğunu bir kez daha vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

İTALYAN LİMAN İŞÇİLERİNDEN İSRAİL’E PROTESTO

Ülkede son 10 gündür, Livorno dışında Cenova, Ravenna, Taranto ve Venedik'in Marghera gibi limanlarında, liman işçileri İsrail'e patlayıcı madde ya da yakıt taşıyan gemilerin yanaşmasına engel oluyor.

Bu arada CGIL genel kurulu da Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu’nun İsrail ordusunca durdurulması halinde ülke genel greve gidilmesi çağrısı yapılması kararı oybirliğiyle alındı.

Liman işçileri de benzer şekilde Gazze yolundaki Küresel Sumud Filosuna müdahale edilmesi durumunda limanları bloke edeceklerini bildirdi.