İtalya'da Etna Yanardağı'nda yeniden lav akışı başladı

AA

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğe sahip Etna Yanardağı'nda, "Bocca Nuova (Yeni Ağız)" isimli kraterinin güney yamacında 8 Şubat'ta oluşan çatlaktan lav akışı başladı.

Yaşanan yeni gelişmede, lav akışı, dün akşam saatlerinde yeniden yaşandı.

VİNCENZO BELLİNİ HAVALİMANI'NIN HAVA TRAFİĞİNE AÇIK OLDUĞU BİLDİRİLDİ

Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'nün (INGV) basınla paylaştığı bilgilerde de yanardağdaki lav akıntısının yanı sıra zayıf şekilde kül püskürtme faaliyetinin de olduğu belirtildi.

Basında çıkan diğer haberlerde, Etna'daki volkanik aktivite dolayısıyla şu ana kadar hava ulaşımının olumsuz etkilenmediği, yanardağ yakınındaki Katanya Uluslararası Vincenzo Bellini Havalimanı’nın da hava trafiğine açık olduğu aktarıldı.

KITA AVRUPA'SININ EN YÜKSEK AKTİF YANARDAĞI OLMA ÖZELLİĞİNİ TAŞIYOR

Yanardağda 8 Şubat'tan bu yana lav akıntısı, kül ve lav püskürtme gibi volkanik faaliyetler gözlemleniyor.

Kıta Avrupası'nın en yüksek aktif yanardağı olma özelliğini taşıyan Etna Yanardağı'nda 2024'ün yaz aylarında şiddetli kül ve lav püskürtme gibi volkanik faaliyetler kaydedilmişti.