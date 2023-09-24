İtalya'da göçmenlere karşı adım: Gözaltında kalmak istemeyenler 5 bin euro ödeyecek Geri gönderme merkezlerinin sayısını artırmak isteyen İtalya, göçmenleri caydırmak için farklı bir yönteme başvurdu.

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İtalya'nın Lampedusa Adası'na devam eden göçmen akını sonrası Roma yönetimi çözüm için düğmeye bastı.

Avrupa'da krize neden olan sığınmacı hareketliliğinin durdurulması için göçmenlerden ücret talep edilecek.

Yaklaşık 5 bin euro ücret şartı

İtalyan hükümeti, göçmenleri caydırmak amacıyla ülkedeki sığınmacıların, koruma talepleri işleme alınırken gözaltına alınmamak için 4 bin 938 euro ödemek zorunda kalacağını söyledi.

Yeni gelen göçmenlerde artışla karşı karşıya kalan Başbakan Giorgia Meloni'nin koalisyon hükümeti, bu hafta, göçmenleri ülkelerine geri gönderilmeden önce gözaltında tutmak için ülke çapındaki merkezlerin sayısını artıracağını duyurdu.

Ayrıca, göçmenlerin gözaltında kalabileceği sürenin 3 aydan 18 aya çıkarılacağı da belirtildi.

Serbest hareket edebiliyorlar

Şu anda İtalya'ya sığınma başvurusunda bulunan göçmenler, başvuruları incelenirken ülke içinde hareket etmekte serbestler.

Ancak cuma günü yayınlanan hükümet kararnamesi, gözaltı tehdidini ortadan kaldırmak için bir tür kefalet ödemeyi zorunlu kılıyor.

İnsan hakları grupları ise Meloni hükümetinin bu kararını tepkiyle karşıladı.

Karara tepki: Çok saçma

Göçmenlik Hukuki Araştırmalar Derneği'nin (ASGI) üyesi Anna Brambilla, "Bu çok saçma. Kimin 5 bin eurosu var?" diye sordu.

Brambilla, İtalya'nın, göçmenlerin gözaltına alınmasını norm haline getirmeye çalıştığını savundu.

İtalya'da 10 geri gönderme merkezi bulunuyor. Bunların kapasitesi 619.

Başbakan Meloni, bu sayıyı en az iki katına çıkararak ülkenin 20 bölgesinin her birine bir tane gözaltı merkezi yerleştirmek istediğini söyledi.

İtalya'ya ulaşan göçmenlerin sayısı

İtalya İçişleri Bakanlığı'nın son verileri, 2022'nin aynı dönemindeki 69 bin 498 göçmene kıyasla bu yıl şimdiye kadar 132 bin 867 göçmenin tekneyle ülkeye ulaştığını söylüyor.

Söz konusu Avrupa ülkesinin, göçmenlerin geldiği birçok ülkeyle geri dönüş anlaşması bulunmuyor. Bu meselenin altını çizen Roma, 2022'de yalnızca 3 bin 916 yabancıyı sınır dışı etti.

İtalyan yetkililer, Kuzey Afrika'dan teknelerle karaya çıkan insanların büyük çoğunluğunun Avrupa'da daha iyi bir yaşam arayan ve sığınma hakkı bulunmayan göçmenler olduğunu söylüyor.

Resmi verilere göre, İtalya 2022 yılında 52 bin 625 sığınma talebini inceledi ve bunların yüzde 53,5'ini reddetti.