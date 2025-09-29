İtalya'da, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım protesto edildi

İsrail, Gazze Şeridi'nde insanlık suçu işliyor...

Bölgeye yönelik sıkı ablukasını sürdüren İsrail'in, gıda yardımlarının girişine de izin vermemesiyle Gazze'de bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

İTALYA'DAN GAZZE'YE DESTEK

İtalya genelinde, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımı protesto etmek için bir araya geldi.

26 Eylül’de başlatılan ülke genelindeki protesto çağırısı kapsamında, çeşitli sendikalar ve siyasi örgütler, 100 farklı İtalyan meydanında eş zamanlı protesto düzenledi.

MEYDANA "PİAZZA GAZA" ADI VERİLDİ

Gösterilerde, İsrail’in Gazze ve Filistin’e yönelik saldırılarının durdurulması, İsrail ile tüm ekonomik ve kurumsal ilişkilerin kesilmesi ve sürekli saldırı altında bulunan Küresel Sumud Filosu’nun güvenliğinin sağlanması talep edildi.

İtalya’nın Milano kentindeki Milano Belediye Binası önündeki Piazza Scala önünde kalıcı çadırlarıyla toplanan aktivistler, yere mum yakarak meydana “Piazza Gaza” adını verdi.

GAZZE'DE ACI BİLANÇO

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

SON 24 SAATTE 50 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 50 ölü ve 184 yaralının getirildiği aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 13 bin 187 Filistinlinin öldüğü, 56 bin 305 kişinin yaralandığı belirtildi.

CAN KAYBI 66 BİNİ AŞTI

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 571'e, yaralananların sayısının da 18 bin 817'ye ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 66 bin 55'e, yaralıların 168 bin 346'ya yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.