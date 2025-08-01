İtalya'da köylüler, turistlere karşı dağlara turnike kurdu

İtalya’nın kuzeyindeki göz kamaştırıcı Dolomitler, sosyal medya etkisiyle adeta turist istilasına uğradı.

Alto Adige Alp Kulübü Başkanı Carlo Zanella, bu durumdan özellikle seyahat fenomenlerini sorumlu tutuyor.

Zanella, bu kişilerin bölgeye akın eden turist selini tetiklediğini ve doğal alanlara ciddi zarar verdiğini savunarak, "influencer" hesaplarının kapatılması gerektiğini söylüyor.

5 EUROLUK GEÇİŞ ÜCRETİ

Sosyal medyada viral olan Dolomitler'deki 'Instagramlık' manzaralar, her gün binlerce kişiyi bölgeye çekiyor.

Ziyaretçilerin büyük bölümü, en iyi kareyi yakalayabilmek için özel arazilerden geçerken, yerel halk artık bu duruma karşı önlem almaya başladı.

Çiftçiler, popüler noktalara erişim için 5 euro ücret alınan turnikeler kurdu.

ARAZİLERİNDE TURİST İSTEMİYORLAR

İtalyan yasaları doğal parklara ücretsiz erişimi garanti etse de turnike kuran arazi sahipleri, şu ana dek resmi bir uyarı almadıklarını belirtiyor.

Eski milli sporcu Georg Rabanser, turnikeleri bir protesto aracı olarak gördüklerini ifade ederek, "Her gün sayısız insan arazimizden geçiyor, çöp bırakıyor. Bu bir yardım çığlığıydı." dedi.

Bölge halkı Venedik'te hafta sonları uygulanan 10 euroluk giriş ücretini örnek göstererek, Dolomitler için bu ücretin 100 euroya çıkarılmasını öneriyor.

TURİZM KURULUŞLARI İTİRAZ EDİYOR

Santa Cristina Turizm Kurulu ise turnikelerin kaldırılması için yetkililere başvurdu.

Kurulun başkanı Lukas Demetz, dört park görevlisi istihdam ettiklerini, turistlerin patikalardan çıkmasını ve çayırları çiğnemesini önlediklerini söylüyor.

İtalya genelinde ise benzer önlemler dikkat çekiyor. Aosta Vadisi’nde dağa araçla çıkışlar yasaklanırken, Monte Rosa’ya ulaşım için ücretli servis otobüsü zorunlu hale getirildi.

Piedmont’taki Pian del Re bölgesinde yalnızca 150 araca park izni veriliyor.

Braies Gölü gibi bölgelerde ise araç başına 40 euro giriş ücreti uygulanarak turist akını frenlenmeye çalışılıyor.