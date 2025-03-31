İtalya'da Tesla bayisinde şüpheli yangın

Haber Merkezi

ABD seçimleri sırasında sahibi olduğu X platformunu kullanarak Donald Trump'ı medyada öne çıkaran milyarder Elon Musk, Trump'ın başkanlığının kesinleşmesiyle kabineye girdi.

Dikkat çeken, hedef gösterici açıklamaları ve karaları ile çok konuşulan Musk, Demokrat Partililer tarafından sıkça sert eleştirilere maruz kaldı.

Demokratların boykot çağrılarıyla başlayan süreç, Musk’ın sahibi olduğu Tesla araçlarına ve bayilerine yönelik saldırılara dönüştü.

TESLA SALDIRILARI DÜNYAYA YAYILDI

ABD’de başlayan bu şiddet dalgası, giderek büyüyen suikast ve kundaklama girişimleri ile dünyaya yayılmaya başladı.

Son olarak İtalya’nın başkenti Roma’da Tesla bayisine yönelik şüpheli bir yangın, bu gerilimi yeni bir boyuta taşıdı.

17 OTOMOBİL KÜLE DÖNDÜ

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Roma’nın doğusundaki Terranova bölgesinde, Serracapriola Caddesi’ndeki Tesla bayisinde saat 04.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmazken, olayda 17 otomobil kullanılamaz hale geldi.

"MUSK VE TRUMP'A YÖNELİK ÖFKE SALDIRISI OLABİLİR"

Polis, yangının bir kaza mı yoksa kundaklama sonucu mu meydana geldiğini araştırıyor.

Yetkililer, bu olayın, Musk ve Trump’a yönelik uluslararası öfkenin bir yansıması olabileceğinden şüpheleniyor.