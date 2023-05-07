İtalya'da Türk seçmenler, 14 Mayıs seçimleri için sandıklara koştu Vatandaşlar, oylarını kullanabilmek için başkonsolosluk önünde uzun kuyruk oluşturdu.

AA

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için yurt dışında yaşayan vatandaşlar, sandıklara yoğun ilgi gösteriyor.

Tanzanya'dan Singapur'a, Umman'dan Yeni Zelanda'ya kadar 73 ülkede sandık kuruldu.

Yurt dışında oyların kullanıldığı ülkelerden biri İtalya oldu. Ülkede oy verme işlemi bugün 21.00'de sona erecek.

Türk vatandaşlarından 14 Mayıs seçimine yoğun ilgi

Uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğu önünde sıralarının gelmesini bekledi.

Avrupa ülkesinde yaşayan 20 bin 148 vatandaş ile yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, ayrıca Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nde de oylarını kullanıyor.

Sandık sayısı artırıldı

Roma Büyükelçiliği'nde kurulan tek sandıkta oy kullanma işlemi devam ederken, Milano Başkonsolosluğu'nda kurulan sandık sayısı hafta sonu olması sebebiyle 2'den 4'e çıkarıldı.

Her iki temsilcilikte de oy kullanmak isteyen seçmenlerin oluşturduğu yoğunluk kameraya yansıdı.

En çok seçmen Almanya'da

YSK verilerine göre, en çok seçmenin bulunduğu ülke 1 milyon 501 bin 152 ile Almanya oldu.

Almanya'yı 397 bin 86 seçmenin yaşadığı Fransa ve 286 bin 753 seçmenin kayıtlı olduğu Hollanda izliyor.