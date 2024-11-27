İtalya'daki göçmen mahallesinde şiddetli protestolar

AA

İtalya'nın Milano kentinde yaşanan olayda 23 Kasım'ı 24 Kasım'ı bağlayan gece, bir polis kontrol noktasında durmayıp motosikletleriyle yoluna devam eden ve bu arada güvenlik güçlerince takibe alınan iki genç, Ripamonti Caddesi'nde trafik kazası geçirdi.

20'li yaşlardaki Mısırlı Ramy Elgaml kazada yaşamını yitirirken, motosikleti kullanan 22 yaşındaki Tunuslu ise yaralandı.

TEPKİ YAĞDI

Tunuslu yaralı olarak hastaneye kaldırılırken Mısırlı Elgaml'in polis takibi sırasında meydana gelen kazada hayatını kaybetmesi, Milano'da göçmen kökenlilerin ağırlıklı olarak yaşadığı semtlerden Corvetto'da tepkiyle karşılandı.

Söz konusu mahallede yaklaşık 70 kişilik grubun, pazar ve pazartesi geceleri bazı sokakları bariyerler kurarak kapatmaya çalıştığı ve bu bariyerleri ateşe verdiği bildirildi.

Grup ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman çatışma ve arbedenin de yaşandığı şiddetli gösteriler yapıldığı kaydedildi.

21 YAŞINDAKİ BİR GENÇ GÖZALTINA ALINDI

Göstericilerin, şişe ve havai fişek attığı olaylarda, güvenlik güçlerinin de göz yaşartıcı gazla karşılık verdiği bildirildi.

Olaylarda, Karadağlı olduğu belirtilen 21 yaşındaki bir gencin gözaltına alındığı belirtildi.

Milano'da iki gecedir olaylara sahne olan Corvetto'da son 12 saatin önceki günlere göre daha sakin geçtiği ancak semtte tansiyonun yüksek olduğu ifade edildi.

KÜÇÜK ÇAPLI İSYAN VURGUSU

İtalyan gazeteleri, Elgaml için yapılan gösterilerin Milano’da küçük çaplı bir isyana dönüştüğünü yazdı.

Basında çıkan diğer detaylı haberlerde de olay sırasında kalp krizi geçirdiği ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtilen Elgaml'e otopsi yapılacağı aktarıldı.