İtalya'daki tarihi kilisede restore edilen melek figürü Meloni'ye benzetildi: Soruşturma açıldı

İtalya'nın başkenti Roma'nın en eski kiliselerinden olan San Lorenzo in Lucina Bazilikası'ndaki restorasyon tamamlandı.

Yerel basında "San Lorenzo in Lucina'da Meloni'nin portresi belirdi" başlığıyla yayımlanan haber ise hızla ülke gündemine oturdu.

MELEK FİGÜRÜ, MELONİ'YE BENZETİLDİ

Kilisede 2025'te yapılan restorasyon sonrası, İtalya'nın eski kralı 2. Umberto'nun büstü üzerinde duran iki melek figüründen birinin yüzü net biçimde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye benzer hale geldi.

İtalya haritası çizili bir parşömen tutan bu melek figürüyle ilgili olarak haberde, "Kilisedeki yenileme çalışmalarından önce jenerik bir melek figürü vardı. Bugünse başbakanın yüzü var" denildi.

KÜLTÜR BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Sosyal medyada en çok konuşulan başlıklardan biri olan bu vaka muhalefetin tepkisini çekti.

Ülkede solcu Demokratik Parti, Kültür Bakanı Alessandro Giuli'den denetleme başlatmasını talep etti.

Roma piskoposluğu ve Kültür Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

FRESKLERİN 1985'TEN KALMA OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Öte yandan basındaki haberlerde, kilise çok eski ve başyapıtlarla dolu bir anıt olsa da söz konusu melek fresklerinin 1985 yılından kalma olduğu bilgisi de yer aldı.

Bu durumda vakanın kültürel miras yasalarının uygulama alanına girmeyeceği ancak yine de restorasyon biçimiyle ilgili yasalara aykırı unsurlar olabileceği belirtiliyor.

"KESİNLİKLE MELEĞE BENZEMİYORUM"

"Melek Meloni" tartışması sürerken Meloni'nin kendisi de mevzuya dahil oldu ve sosyal medyada bir mesaj paylaştı.

Tartışmalara yol açan melek görüntüsünü Instagram'da paylaşan Meloni, "Hayır, kesinlikle meleğe benzemiyorum" diye yazdı.