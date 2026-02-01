Zelensky: Üçlü müzakereler Abu Dabi’de sürecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, savaşın sona erdirilmesine yönelik yürütülen diplomatik temaslar hakkında Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov’dan bilgi aldığını belirtti.

"ESASLI VE SONUÇ ODAKLI GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ"

Ukrayna lideri, Abu Dabi’de yapılacak görüşmelere ilişkin değerlendirmesinde, Kiev yönetiminin somut ve yapıcı bir müzakere sürecine açık olduğunu vurgulayarak, hedeflerinin savaşı gerçekçi ve onurlu bir şekilde sona erdirecek sonuçlara ulaşmak olduğunu ifade etti.

TAKVİM VE YER DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEME GELMİŞTİ

Zelensky, 26 Ocak’ta yaptığı açıklamada üçlü müzakerelerin 1 Şubat’ta devam edeceğini duyurmuştu. Ancak 30 Ocak’ta düzenlediği basın toplantısında, toplantı tarihinin ve yerinin değişebileceğini belirterek, ABD ile İran arasındaki gelişmelerin süreci etkileyebileceğine dikkat çekmişti.

Rusya, Ukrayna ve ABD temsilcileri arasındaki üçlü müzakerelerin ilk turu, 23–24 Ocak tarihlerinde yine Abu Dabi’de gerçekleştirilmişti.