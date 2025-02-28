İtalya'dan nükleer enerjiye dönüş kararı: Çernobil felaketi sonrası vazgeçilmişti

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İtalya'dan kritik karar...

1986'daki Çernobil felaketi sonrasında nükleer enerjiden vazgeçen İtalya'da, enerjide dışa bağımlılığı azaltma arayışındaki Giorgia Meloni liderliğindeki hükümet, iktidara geldiği Ekim 2022'den bu yana ara ara gündeme getirdiği nükleer enerjiye dönüş konusunda bugün ilk somut adımını attı.

NÜKLEER ENERJİYE DÖNÜŞ KARARI

Bakanlar Kurulunun ardından sosyal medya platformlarından görüntülü mesaj paylaşan Meloni, nükleer enerji konusunda şu ifadeleri kullandı:

Bugün hükümet, İtalya için enerji güvenliğini ve stratejik bağımsızlığı sağlayabilecek güvenli, temiz, düşük maliyetli enerjiyi garanti altına almak için önemli bir düzenlemeyi daha onayladı. Açıkçası, şu anda parlamentodan görüşünü bildirmesini istediğimiz nükleer enerjiden bahsediyorum.

İtalya Çevre ve Enerji Güvenliği Bakanı Gilberto Pichetto Fratin de düzenlediği basın toplantısında, nükleer enerjiye dönüşü öngören yasa tasarısının detaylarına ilişkin bilgi verdi.

12 AY İÇİNDE HAYATA GEÇİRİLECEK

Kabul ettikleri yasa tasarısının, önceki nükleer deneyimlerinden farklılık arz ettiğini belirten Fratin, "Yeni nesil füzyon teknolojilerine tamamen farklı araçlarla yaklaşıyoruz, büyük ölçekli santrallerin mantığından ayrılıyoruz." diye konuştu.

Fratin, yasa tasarısının parlamentonun onayını takip eden 12 ay içinde düzenleyici işlemlerle hayata geçirilmesini öngördüğünü söyledi.

Kabine toplantısında ayrıca, son dönemde artan enerji maliyetlerine karşın ailelere ve işletmelere yönelik 3 milyar euroluk bir mali destek paketinin de kabul edildiği bildirildi.

Başbakan Meloni, sosyal medyadaki görüntülü mesajında bu konu hakkında da yüksek enerji faturalarıyla mücadele konusunda aileleri ve girişimleri desteklemek için 3 milyar euroluk bir kaynak ayırdıklarını belirterek bunun yaklaşık 1,6 milyarının aileler, 1,4 milyarlık kısmının da işletmeler için olduğunu belirtti.

1990 YILINDA NÜKLEER SANTRALLER KAPATILMIŞTI

İtalya, nükleer enerji üretmeyen Avrupa'nın büyük ekonomilerinden biri olma özelliğini taşıyor.

İtalya'da 1963-1990 yıllarında nükleer enerji üretilip kullanılırken Çernobil'deki felaketin ardından 1987'de yapılan halk oylaması neticesinde ülkedeki nükleer santraller 1990 yılında kapatılmıştı.

Ülkede nükleer enerji üretimine dair yasağı kaldırmaya yönelik 2011'de yapılan halk oylamasında ise yasağın sürmesi yönünde karar çıkmıştı.